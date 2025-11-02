USDu (USDU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.999355 $ 0.999355 $ 0.999355 Κατώτ. 24H $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.999355$ 0.999355 $ 0.999355 Υψηλ. 24H $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Υψηλή συνέχεια $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 Χαμηλότερη τιμή $ 0.990456$ 0.990456 $ 0.990456 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.01%

USDu (USDU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.999736. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USDU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.999355 και ενός υψηλού $ 1.0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USDU είναι $ 1.014, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.990456.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USDU έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.01% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

USDu (USDU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 20.35M$ 20.35M $ 20.35M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 20.35M$ 20.35M $ 20.35M Προμήθεια Κυκλοφορίας 20.36M 20.36M 20.36M Συνολικός Όγκος 20,361,014.446591 20,361,014.446591 20,361,014.446591

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του USDu είναι $ 20.35M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USDU είναι 20.36M, με συνολική προσφορά 20361014.446591. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 20.35M