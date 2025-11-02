Uranus DEX (URA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00132922 $ 0.00132922 $ 0.00132922 Κατώτ. 24H $ 0.00164632 $ 0.00164632 $ 0.00164632 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00132922$ 0.00132922 $ 0.00132922 Υψηλ. 24H $ 0.00164632$ 0.00164632 $ 0.00164632 Υψηλή συνέχεια $ 0.00970236$ 0.00970236 $ 0.00970236 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.88% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.30%

Uranus DEX (URA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00147634. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές URA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00132922 και ενός υψηλού $ 0.00164632, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του URA είναι $ 0.00970236, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το URA έχει αλλάξει κατά +1.88% την τελευταία ώρα, -3.70% τις τελευταίες 24 ώρες και -32.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Uranus DEX (URA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.91M 999.91M 999.91M Συνολικός Όγκος 999,906,432.667261 999,906,432.667261 999,906,432.667261

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Uranus DEX είναι $ 1.47M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του URA είναι 999.91M, με συνολική προσφορά 999906432.667261. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.47M