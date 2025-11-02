ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Uranus DEX είναι 0.00147634 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο URA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής URA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το URA

Πληροφορίες Τιμής URA

Τι είναι το URA

Επίσημος Ιστότοπος URA

Tokenomics URA

Προβλέψεις Τιμών URA

Uranus DEX Λογότ.

Uranus DEX Τιμή (URA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 URA σε USD

$0.00147634
$0.00147634
-3.70%1D
mexc
USD
Uranus DEX (URA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:41:06 (UTC+8)

Uranus DEX (URA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00132922
$ 0.00132922
Κατώτ. 24H
$ 0.00164632
$ 0.00164632
Υψηλ. 24H

$ 0.00132922
$ 0.00132922

$ 0.00164632
$ 0.00164632

$ 0.00970236
$ 0.00970236

$ 0
$ 0

+1.88%

-3.70%

-32.30%

-32.30%

Uranus DEX (URA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00147634. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές URA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00132922 και ενός υψηλού $ 0.00164632, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του URA είναι $ 0.00970236, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το URA έχει αλλάξει κατά +1.88% την τελευταία ώρα, -3.70% τις τελευταίες 24 ώρες και -32.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Uranus DEX (URA) Πληροφορίες αγοράς

$ 1.47M
$ 1.47M

--
--

$ 1.47M
$ 1.47M

999.91M
999.91M

999,906,432.667261
999,906,432.667261

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Uranus DEX είναι $ 1.47M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του URA είναι 999.91M, με συνολική προσφορά 999906432.667261. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.47M

Uranus DEX (URA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Uranus DEX σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Uranus DEX σε USD ήταν $ -0.0009977399.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Uranus DEX σε USD ήταν $ +0.0009790651.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Uranus DEX σε USD ήταν $ +0.00118556090756899367.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-3.70%
30 ημέρες$ -0.0009977399-67.58%
60 Ημέρες$ +0.0009790651+66.32%
90 Ημέρες$ +0.00118556090756899367+407.72%

Τι είναι Uranus DEX (URA)

Uranus DEX is an innovative decentralized exchange (DEX) built on the Solana blockchain, designed as a permissionless, player-versus-player (PvP) prediction market platform. Unlike traditional DEXs that rely on automated market makers (AMMs) or liquidity pools, Uranus DEX offers a unique model where users can make long or short predictions on the price movements of any Solana-based token, including real-world assets (RWAs). This community-driven platform enables traders to engage directly from their crypto wallets, creating a transparent and accessible trading experience.

Built on Solana’s high-throughput, low-cost blockchain, Uranus DEX delivers fast transactions with minimal fees, appealing to both novice and seasoned traders. Its permissionless design allows users to speculate on any listed Solana token without restrictions, fostering a competitive PvP environment for price predictions. This flexibility empowers users to engage in dynamic trading battles, making it a standout in the decentralized finance (DeFi) space.

The native token, $URA, is integral to the ecosystem, supporting staking, governance, and community rewards. Trading fees are used to buy and vault $URA tokens, which are then allocated to liquidity events, ensuring platform sustainability and incentivizing participation. Uranus DEX enhances user accessibility by integrating with social platforms like X, allowing seamless trading through intuitive interfaces, broadening its appeal and engagement.

The platform has gained traction in the crypto community, notably through its participation in the Bonk Hackathon and milestones like reaching 1,000 followers on X. Positioned as a first mover in PvP prediction markets, Uranus DEX aims to democratize DeFi with a scalable, user-centric approach. Its smart contracts are verifiable on Solana’s blockchain explorer, ensuring transparency and security for users.

As with any DeFi platform, users should exercise caution, verify contract addresses, and be aware of risks such as price slippage and market volatility. For more details, visit uranus.today to explore the platform’s features, tokenomics, and community initiatives. Uranus DEX redefines decentralized trading by combining Solana’s technical efficiency with a bold vision for accessible, community-driven prediction markets.

Uranus DEX (URA) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Uranus DEX Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Uranus DEX (URA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Uranus DEX (URA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Uranus DEX.

Ελέγξτε την Uranus DEX πρόβλεψη τιμής τώρα!

URA σε Τοπικά Νομίσματα

Uranus DEX (URA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Uranus DEX (URA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του URA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Uranus DEX (URA)

Πόσο αξίζει το Uranus DEX (URA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή URA στο USD είναι 0.00147634 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή URA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του URA σε USD είναι $ 0.00147634. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Uranus DEX;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το URA είναι $ 1.47M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του URA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του URA είναι 999.91M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του URA;
Το URA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00970236 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του URA;
Το URA είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του URA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το URA είναι -- USD.
Θα ανέβει το URA υψηλότερα φέτος;
Το URA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την URA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:41:06 (UTC+8)

ΔΗΜ.

$110,418.09

$3,853.48

$0.02737

$184.55

$1,454.70

$110,418.09

$3,853.48

$184.55

$93.09

$2.5186

$0.00000

$0.00000

$0.4600

$0.05713

$0.08045

$0.4600

$0.0053545

$0.000000000000000000000010

$2.518902

$0.15702

