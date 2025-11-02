UIUI (UI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00002949 $ 0.00002949 $ 0.00002949 Κατώτ. 24H $ 0.00002996 $ 0.00002996 $ 0.00002996 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00002949$ 0.00002949 $ 0.00002949 Υψηλ. 24H $ 0.00002996$ 0.00002996 $ 0.00002996 Υψηλή συνέχεια $ 0.02300427$ 0.02300427 $ 0.02300427 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002492$ 0.00002492 $ 0.00002492 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.55% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.50%

UIUI (UI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002973. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002949 και ενός υψηλού $ 0.00002996, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UI είναι $ 0.02300427, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002492.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.55% τις τελευταίες 24 ώρες και +5.50% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

UIUI (UI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 18.17K$ 18.17K $ 18.17K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 29.73K$ 29.73K $ 29.73K Προμήθεια Κυκλοφορίας 611.00M 611.00M 611.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του UIUI είναι $ 18.17K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UI είναι 611.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 29.73K