Τι είναι trustInWeb3 (T3AI)

t3 (trustInWeb3) is an AI-backed under-collateralized lending protocol aimed at enhancing capital efficiency in decentralized finance. Traditional DeFi lending requires over-collateralization, limiting market participation. t3 addresses this by employing an AI agent as a trusted intermediary, integrating advanced risk management, modern portfolio theory, and statistical modeling. This approach enables lower collateral requirements while maintaining robust risk control, making DeFi lending more accessible and efficient.

trustInWeb3 (T3AI) Πόρος Whitepaper Επίσημος ιστότοπος

trustInWeb3 (T3AI) Tokenomics

