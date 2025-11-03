Triceps (TRIX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00000149 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -17.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -26.47%

Triceps (TRIX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TRIX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TRIX είναι $ 0.00000149, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TRIX έχει αλλάξει κατά +0.04% την τελευταία ώρα, -17.12% τις τελευταίες 24 ώρες και -26.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Triceps (TRIX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 34.43K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 34.43K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00B Συνολικός Όγκος 100,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Triceps είναι $ 34.43K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TRIX είναι 100.00B, με συνολική προσφορά 100000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 34.43K