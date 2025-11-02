TriasLab (TRIAS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.702504 Υψηλ. 24H $ 0.803051 Υψηλή συνέχεια $ 31.7 Χαμηλότερη τιμή $ 0.503927 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -4.38% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.82%

TriasLab (TRIAS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.728089. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TRIAS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.702504 και ενός υψηλού $ 0.803051, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TRIAS είναι $ 31.7, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.503927.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TRIAS έχει αλλάξει κατά -4.38% την τελευταία ώρα, -3.96% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.82% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TriasLab (TRIAS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.29M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.29M Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00M Συνολικός Όγκος 10,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TriasLab είναι $ 7.29M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TRIAS είναι 10.00M, με συνολική προσφορά 10000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.29M