Transfidelity (FIDEL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.388988 Κατώτ. 24H $ 0.420373 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.8633 Χαμηλότερη τιμή $ 0.353689 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.27% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +5.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.29%

Transfidelity (FIDEL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.411464. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FIDEL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.388988 και ενός υψηλού $ 0.420373, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FIDEL είναι $ 0.8633, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.353689.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FIDEL έχει αλλάξει κατά -0.27% την τελευταία ώρα, +5.78% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Transfidelity (FIDEL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 411.46K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 411.46K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Transfidelity είναι $ 411.46K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FIDEL είναι 1.00M, με συνολική προσφορά 1000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 411.46K