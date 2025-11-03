Topless (TOPLESS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00265903$ 0.00265903 $ 0.00265903 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.43% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +16.81% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.45%

Topless (TOPLESS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TOPLESS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TOPLESS είναι $ 0.00265903, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TOPLESS έχει αλλάξει κατά +0.43% την τελευταία ώρα, +16.81% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Topless (TOPLESS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 43.19K$ 43.19K $ 43.19K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 43.19K$ 43.19K $ 43.19K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.78M 998.78M 998.78M Συνολικός Όγκος 998,784,809.006595 998,784,809.006595 998,784,809.006595

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Topless είναι $ 43.19K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TOPLESS είναι 998.78M, με συνολική προσφορά 998784809.006595. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 43.19K