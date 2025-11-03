Synthswap (SYNTH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.113812 $ 0.113812 $ 0.113812 Κατώτ. 24H $ 0.115969 $ 0.115969 $ 0.115969 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.113812$ 0.113812 $ 0.113812 Υψηλ. 24H $ 0.115969$ 0.115969 $ 0.115969 Υψηλή συνέχεια $ 82.91$ 82.91 $ 82.91 Χαμηλότερη τιμή $ 0.11191$ 0.11191 $ 0.11191 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.47%

Synthswap (SYNTH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.115912. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SYNTH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.113812 και ενός υψηλού $ 0.115969, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SYNTH είναι $ 82.91, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.11191.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SYNTH έχει αλλάξει κατά +0.08% την τελευταία ώρα, +1.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Synthswap (SYNTH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 25.51K$ 25.51K $ 25.51K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 25.51K$ 25.51K $ 25.51K Προμήθεια Κυκλοφορίας 220.10K 220.10K 220.10K Συνολικός Όγκος 220,096.0 220,096.0 220,096.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Synthswap είναι $ 25.51K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SYNTH είναι 220.10K, με συνολική προσφορά 220096.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 25.51K