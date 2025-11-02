Syncoin (SNC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 29.82 $ 29.82 $ 29.82 Κατώτ. 24H $ 30.06 $ 30.06 $ 30.06 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 29.82$ 29.82 $ 29.82 Υψηλ. 24H $ 30.06$ 30.06 $ 30.06 Υψηλή συνέχεια $ 31.83$ 31.83 $ 31.83 Χαμηλότερη τιμή $ 25.03$ 25.03 $ 25.03 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.34% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.39% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.82% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.82%

Syncoin (SNC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $29.94. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SNC μεταξύ ενός χαμηλού $ 29.82 και ενός υψηλού $ 30.06, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SNC είναι $ 31.83, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 25.03.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SNC έχει αλλάξει κατά -0.34% την τελευταία ώρα, +0.39% τις τελευταίες 24 ώρες και +3.82% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Syncoin (SNC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 48.45M$ 48.45M $ 48.45M Προμήθεια Κυκλοφορίας 40.70K 40.70K 40.70K Συνολικός Όγκος 1,618,033.0 1,618,033.0 1,618,033.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Syncoin είναι $ 1.22M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SNC είναι 40.70K, με συνολική προσφορά 1618033.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 48.45M