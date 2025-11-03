Sus (SUS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00493113$ 0.00493113 $ 0.00493113 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.32%

Sus (SUS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SUS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SUS είναι $ 0.00493113, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SUS έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -0.29% τις τελευταίες 24 ώρες και -19.32% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sus (SUS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 16.80K$ 16.80K $ 16.80K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 16.80K$ 16.80K $ 16.80K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.65M 999.65M 999.65M Συνολικός Όγκος 999,648,757.807286 999,648,757.807286 999,648,757.807286

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sus είναι $ 16.80K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SUS είναι 999.65M, με συνολική προσφορά 999648757.807286. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.80K