Stream Guy (STREAMGUY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00147765 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.82% Αλλαγή τιμών (7 ημέρες) -35.48%

Stream Guy (STREAMGUY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STREAMGUY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STREAMGUY είναι $ 0.00147765, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STREAMGUY έχει αλλάξει κατά -1.08% την τελευταία ώρα, -1.82% τις τελευταίες 24 ώρες και -35.48% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Stream Guy (STREAMGUY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 21.88K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 21.88K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.79M Συνολικός Όγκος 999,791,134.928528

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Stream Guy είναι $ 21.88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STREAMGUY είναι 999.79M, με συνολική προσφορά 999791134.928528. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 21.88K