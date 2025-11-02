Stakecube (SCC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00330626 $ 0.00330626 $ 0.00330626 Κατώτ. 24H $ 0.00680804 $ 0.00680804 $ 0.00680804 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00330626$ 0.00330626 $ 0.00330626 Υψηλ. 24H $ 0.00680804$ 0.00680804 $ 0.00680804 Υψηλή συνέχεια $ 3.64$ 3.64 $ 3.64 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +21.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.70%

Stakecube (SCC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00677559. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SCC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00330626 και ενός υψηλού $ 0.00680804, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SCC είναι $ 3.64, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SCC έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, +21.61% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Stakecube (SCC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 110.75K$ 110.75K $ 110.75K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 110.76K$ 110.76K $ 110.76K Προμήθεια Κυκλοφορίας 16.35M 16.35M 16.35M Συνολικός Όγκος 16,346,793.91163954 16,346,793.91163954 16,346,793.91163954

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Stakecube είναι $ 110.75K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SCC είναι 16.35M, με συνολική προσφορά 16346793.91163954. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 110.76K