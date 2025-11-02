stabble (STB) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00607204 $ 0.00614532
Κατώτ. 24H $ 0.00607204
Υψηλ. 24H $ 0.00614532
Υψηλή συνέχεια $ 0.04127941
Χαμηλότερη τιμή $ 0.00301014
Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.13%
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.57%
Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.41%

stabble (STB) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00613704. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STB μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00607204 και ενός υψηλού $ 0.00614532, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STB είναι $ 0.04127941, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00301014.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STB έχει αλλάξει κατά -0.13% την τελευταία ώρα, +0.57% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

stabble (STB) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 606.35K
Όγκος (24 ώρες) --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.07M
Προμήθεια Κυκλοφορίας 98.80M
Συνολικός Όγκος 500,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του stabble είναι $ 606.35K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STB είναι 98.80M, με συνολική προσφορά 500000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.07M