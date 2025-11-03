SPLASH (SPLASH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.051178 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00494731 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +21.19%

SPLASH (SPLASH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01452656. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPLASH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPLASH είναι $ 0.051178, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00494731.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPLASH έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +21.19% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SPLASH (SPLASH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 145.26K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 145.27K Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00M Συνολικός Όγκος 10,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SPLASH είναι $ 145.26K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPLASH είναι 10.00M, με συνολική προσφορά 10000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 145.27K