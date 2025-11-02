Sovryn (SOV) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.148386 $ 0.148386 $ 0.148386 Κατώτ. 24H $ 0.156438 $ 0.156438 $ 0.156438 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.148386$ 0.148386 $ 0.148386 Υψηλ. 24H $ 0.156438$ 0.156438 $ 0.156438 Υψηλή συνέχεια $ 43.98$ 43.98 $ 43.98 Χαμηλότερη τιμή $ 0.087564$ 0.087564 $ 0.087564 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.45% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.16%

Sovryn (SOV) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.148382. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SOV μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.148386 και ενός υψηλού $ 0.156438, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SOV είναι $ 43.98, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.087564.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SOV έχει αλλάξει κατά -0.45% την τελευταία ώρα, -4.24% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.16% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sovryn (SOV) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.39M$ 7.39M $ 7.39M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 14.84M$ 14.84M $ 14.84M Προμήθεια Κυκλοφορίας 49.83M 49.83M 49.83M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sovryn είναι $ 7.39M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SOV είναι 49.83M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.84M