Η σημερινή ζωντανή τιμή sonar είναι 0.00002832 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο S0X σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής S0X εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή sonar είναι 0.00002832 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο S0X σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής S0X εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το S0X

Πληροφορίες Τιμής S0X

Τι είναι το S0X

Whitepaper S0X

Επίσημος Ιστότοπος S0X

Tokenomics S0X

Προβλέψεις Τιμών S0X

sonar Λογότ.

sonar Τιμή (S0X)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 S0X σε USD

--
----
-2.70%1D
mexc
USD
sonar (S0X) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:26:16 (UTC+8)

sonar (S0X) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00002829
$ 0.00002829$ 0.00002829
Κατώτ. 24H
$ 0.00002941
$ 0.00002941$ 0.00002941
Υψηλ. 24H

$ 0.00002829
$ 0.00002829$ 0.00002829

$ 0.00002941
$ 0.00002941$ 0.00002941

$ 0.00012122
$ 0.00012122$ 0.00012122

$ 0.00002829
$ 0.00002829$ 0.00002829

-0.19%

-2.70%

-25.67%

-25.67%

sonar (S0X) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002832. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές S0X μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002829 και ενός υψηλού $ 0.00002941, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του S0X είναι $ 0.00012122, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002829.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το S0X έχει αλλάξει κατά -0.19% την τελευταία ώρα, -2.70% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.67% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

sonar (S0X) Πληροφορίες αγοράς

$ 26.83K
$ 26.83K$ 26.83K

--
----

$ 28.32K
$ 28.32K$ 28.32K

947.27M
947.27M 947.27M

999,943,975.492971
999,943,975.492971 999,943,975.492971

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του sonar είναι $ 26.83K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του S0X είναι 947.27M, με συνολική προσφορά 999943975.492971. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 28.32K

sonar (S0X) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από sonar σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από sonar σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από sonar σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από sonar σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-2.70%
30 ημέρες$ 0--
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι sonar (S0X)

SONAR – On-chain Made Simple

SONAR was created with a simple mission: to make on-chain activity accessible and actionable for everyone. Today, the biggest barrier for both new and experienced users is complexity. If you want to scan a wallet, track transactions, analyze token flows, or place trades, you’re forced to jump between multiple dashboards, block explorers, and exchange interfaces. Each tool comes with its own layout, its own language, and often overwhelming amounts of raw data — hashes, codes, and technical noise that discourage adoption.

SONAR changes this completely by offering a chat-based on-chain agent that understands plain English. Instead of struggling with explorers or dozens of tabs, users simply open SONAR and ask questions directly:

“What tokens are inside this wallet?”

“Who are the top holders of this contract?”

“Show me recent inflows and outflows for this address.”

The platform then delivers clear, human-readable answers, removing the need to parse complex data manually. This approach lowers the barrier to entry for newcomers, while also giving advanced traders speed and clarity.

Beyond scanning wallets and contracts, SONAR goes further by enabling direct trading through natural language commands. Users can:

Open longs or shorts on Aster or Hyperliquid.

Place swaps and positions through Jupiter.

Buy and sell meme tokens on Pump.fun.

This creates a unified experience where scanning, analysis, and trading all happen in one place, guided by the simplicity of a chat interface.

SONAR is also integrated with Polymarket, enabling insights into prediction markets, deep analysis, and broader opportunities for users who want more than just wallet data. By connecting across multiple protocols, SONAR becomes not just a tool, but an ecosystem hub for Solana.

Another core part of the vision is governance and utility for token holders. $SONAR will give the community the power to vote on which features roll out next. Instead of a fixed, top-down roadmap, SONAR will be guided by its users. This ensures that development stays aligned with the needs of traders, builders, and the wider community.

In short, SONAR is solving the fragmentation problem in crypto. It removes the noise, replaces explorers with clarity, and brings trading, scanning, and research together under one interface — your own words.

With SONAR, there’s no more bouncing between tabs or drowning in hashes. The future of on-chain interaction is simple, fast, and community-driven.

sonar Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το sonar (S0X) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία sonar (S0X) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το sonar.

Ελέγξτε την sonar πρόβλεψη τιμής τώρα!

S0X σε Τοπικά Νομίσματα

sonar (S0X) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του sonar (S0X) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του S0X token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με sonar (S0X)

Πόσο αξίζει το sonar (S0X) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή S0X στο USD είναι 0.00002832 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή S0X σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του S0X σε USD είναι $ 0.00002832. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του sonar;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το S0X είναι $ 26.83K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του S0X;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του S0X είναι 947.27M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του S0X;
Το S0X πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00012122 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του S0X;
Το S0X είχε τιμή ATL ύψους 0.00002829 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του S0X;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το S0X είναι -- USD.
Θα ανέβει το S0X υψηλότερα φέτος;
Το S0X μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την S0X πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:26:16 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

