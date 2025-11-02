sonar (S0X) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00002829 Υψηλ. 24H $ 0.00002941 Υψηλή συνέχεια $ 0.00012122 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002829 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.19% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.67%

sonar (S0X) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002832. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές S0X μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002829 και ενός υψηλού $ 0.00002941, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του S0X είναι $ 0.00012122, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002829.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το S0X έχει αλλάξει κατά -0.19% την τελευταία ώρα, -2.70% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.67% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

sonar (S0X) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 26.83K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 28.32K Προμήθεια Κυκλοφορίας 947.27M Συνολικός Όγκος 999,943,975.492971

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του sonar είναι $ 26.83K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του S0X είναι 947.27M, με συνολική προσφορά 999943975.492971. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 28.32K