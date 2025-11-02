solami (SOLAMI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00017441 $ 0.00017441 $ 0.00017441 Κατώτ. 24H $ 0.00018593 $ 0.00018593 $ 0.00018593 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00017441$ 0.00017441 $ 0.00017441 Υψηλ. 24H $ 0.00018593$ 0.00018593 $ 0.00018593 Υψηλή συνέχεια $ 0.00483002$ 0.00483002 $ 0.00483002 Χαμηλότερη τιμή $ 0.000152$ 0.000152 $ 0.000152 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.48% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.02%

solami (SOLAMI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00018086. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SOLAMI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00017441 και ενός υψηλού $ 0.00018593, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SOLAMI είναι $ 0.00483002, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000152.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SOLAMI έχει αλλάξει κατά +0.48% την τελευταία ώρα, +3.16% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

solami (SOLAMI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 180.75K$ 180.75K $ 180.75K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 180.75K$ 180.75K $ 180.75K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.33M 999.33M 999.33M Συνολικός Όγκος 999,330,038.873298 999,330,038.873298 999,330,038.873298

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του solami είναι $ 180.75K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SOLAMI είναι 999.33M, με συνολική προσφορά 999330038.873298. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 180.75K