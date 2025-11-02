Smart Layer Network (SLN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.01321183 Υψηλ. 24H $ 0.01606611 Υψηλή συνέχεια $ 7.46 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01234428 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +7.22% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +14.42% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.66%

Smart Layer Network (SLN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01528748. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SLN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01321183 και ενός υψηλού $ 0.01606611, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SLN είναι $ 7.46, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01234428.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SLN έχει αλλάξει κατά +7.22% την τελευταία ώρα, +14.42% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Smart Layer Network (SLN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.20M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.53M Προμήθεια Κυκλοφορίας 78.76M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Smart Layer Network είναι $ 1.20M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SLN είναι 78.76M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.53M