Η σημερινή ζωντανή τιμή Smart Layer Network είναι 0.01528748 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SLN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SLN εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SLN

Πληροφορίες Τιμής SLN

Τι είναι το SLN

Επίσημος Ιστότοπος SLN

Tokenomics SLN

Προβλέψεις Τιμών SLN

Smart Layer Network Λογότ.

Smart Layer Network Τιμή (SLN)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 SLN σε USD

$0.01585096
$0.01585096
+19.30%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Smart Layer Network (SLN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Smart Layer Network (SLN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01321183
$ 0.01321183
Κατώτ. 24H
$ 0.01606611
$ 0.01606611
Υψηλ. 24H

$ 0.01321183
$ 0.01321183

$ 0.01606611
$ 0.01606611

$ 7.46
$ 7.46

$ 0.01234428
$ 0.01234428

+7.22%

+14.42%

-21.66%

-21.66%

Smart Layer Network (SLN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01528748. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SLN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01321183 και ενός υψηλού $ 0.01606611, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SLN είναι $ 7.46, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01234428.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SLN έχει αλλάξει κατά +7.22% την τελευταία ώρα, +14.42% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Smart Layer Network (SLN) Πληροφορίες αγοράς

$ 1.20M
$ 1.20M

--
--

$ 1.53M
$ 1.53M

78.76M
78.76M

100,000,000.0
100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Smart Layer Network είναι $ 1.20M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SLN είναι 78.76M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.53M

Smart Layer Network (SLN) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Smart Layer Network σε USD ήταν $ +0.00192674.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Smart Layer Network σε USD ήταν $ -0.0068698755.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Smart Layer Network σε USD ήταν $ -0.0072251932.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Smart Layer Network σε USD ήταν $ -0.013815687268181396.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00192674+14.42%
30 ημέρες$ -0.0068698755-44.93%
60 Ημέρες$ -0.0072251932-47.26%
90 Ημέρες$ -0.013815687268181396-47.47%

Τι είναι Smart Layer Network (SLN)

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Smart Layer Network (SLN) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Smart Layer Network Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Smart Layer Network (SLN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Smart Layer Network (SLN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Smart Layer Network.

Ελέγξτε την Smart Layer Network πρόβλεψη τιμής τώρα!

SLN σε Τοπικά Νομίσματα

Smart Layer Network (SLN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Smart Layer Network (SLN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SLN token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Smart Layer Network (SLN)

Πόσο αξίζει το Smart Layer Network (SLN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SLN στο USD είναι 0.01528748 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SLN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SLN σε USD είναι $ 0.01528748. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Smart Layer Network;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SLN είναι $ 1.20M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SLN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SLN είναι 78.76M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SLN;
Το SLN πέτυχε τιμή ATH ύψους 7.46 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SLN;
Το SLN είχε τιμή ATL ύψους 0.01234428 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SLN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SLN είναι -- USD.
Θα ανέβει το SLN υψηλότερα φέτος;
Το SLN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SLN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.