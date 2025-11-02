SLIPPY (SLIPPY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00000338$ 0.00000338 $ 0.00000338 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.18% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.77%

SLIPPY (SLIPPY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SLIPPY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SLIPPY είναι $ 0.00000338, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SLIPPY έχει αλλάξει κατά -0.18% την τελευταία ώρα, -4.51% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SLIPPY (SLIPPY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 183.72K$ 183.72K $ 183.72K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 183.72K$ 183.72K $ 183.72K Προμήθεια Κυκλοφορίας 420.69B 420.69B 420.69B Συνολικός Όγκος 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SLIPPY είναι $ 183.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SLIPPY είναι 420.69B, με συνολική προσφορά 420690000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 183.72K