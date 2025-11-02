SimiliScan (SMS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00120275 $ 0.00120275 $ 0.00120275 Κατώτ. 24H $ 0.0012692 $ 0.0012692 $ 0.0012692 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00120275$ 0.00120275 $ 0.00120275 Υψηλ. 24H $ 0.0012692$ 0.0012692 $ 0.0012692 Υψηλή συνέχεια $ 0.00376516$ 0.00376516 $ 0.00376516 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0011175$ 0.0011175 $ 0.0011175 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.09% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.81% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -46.74% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -46.74%

SimiliScan (SMS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0012046. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SMS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00120275 και ενός υψηλού $ 0.0012692, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SMS είναι $ 0.00376516, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0011175.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SMS έχει αλλάξει κατά -0.09% την τελευταία ώρα, -3.81% τις τελευταίες 24 ώρες και -46.74% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SimiliScan (SMS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 120.56K$ 120.56K $ 120.56K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 120.56K$ 120.56K $ 120.56K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SimiliScan είναι $ 120.56K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SMS είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 120.56K