SCAN (SCAN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00008205 Υψηλ. 24H $ 0.00008474 Υψηλή συνέχεια $ 0.00064106 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00007793 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.97% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.46%

SCAN (SCAN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.000084. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SCAN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00008205 και ενός υψηλού $ 0.00008474, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SCAN είναι $ 0.00064106, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00007793.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SCAN έχει αλλάξει κατά +1.97% την τελευταία ώρα, +0.06% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.46% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SCAN (SCAN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 84.05K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 84.05K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SCAN είναι $ 84.05K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SCAN είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 84.05K