Satfi ($SATFI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00223036 $ 0.00223036 $ 0.00223036 Κατώτ. 24H $ 0.00227566 $ 0.00227566 $ 0.00227566 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00223036$ 0.00223036 $ 0.00223036 Υψηλ. 24H $ 0.00227566$ 0.00227566 $ 0.00227566 Υψηλή συνέχεια $ 0.0183037$ 0.0183037 $ 0.0183037 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00206296$ 0.00206296 $ 0.00206296 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.79% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.79%

Satfi ($SATFI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00226447. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές $SATFI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00223036 και ενός υψηλού $ 0.00227566, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του $SATFI είναι $ 0.0183037, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00206296.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το $SATFI έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, +0.68% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.79% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Satfi ($SATFI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 226.44K$ 226.44K $ 226.44K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 226.44K$ 226.44K $ 226.44K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Satfi είναι $ 226.44K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του $SATFI είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 226.44K