Runnit (RUNNIT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00018436 Υψηλ. 24H $ 0.0002132 Υψηλή συνέχεια $ 0.00184201 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005387 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.55% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -12.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -38.02%

Runnit (RUNNIT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00018584. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RUNNIT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00018436 και ενός υψηλού $ 0.0002132, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RUNNIT είναι $ 0.00184201, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005387.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RUNNIT έχει αλλάξει κατά -0.55% την τελευταία ώρα, -12.09% τις τελευταίες 24 ώρες και -38.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Runnit (RUNNIT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 182.87K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 182.87K Προμήθεια Κυκλοφορίας 984.03M Συνολικός Όγκος 984,031,456.8837429

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Runnit είναι $ 182.87K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RUNNIT είναι 984.03M, με συνολική προσφορά 984031456.8837429. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 182.87K