roule token (ROUL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00394294 $ 0.00394294 $ 0.00394294 Κατώτ. 24H $ 0.00396507 $ 0.00396507 $ 0.00396507 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00394294$ 0.00394294 $ 0.00394294 Υψηλ. 24H $ 0.00396507$ 0.00396507 $ 0.00396507 Υψηλή συνέχεια $ 0.00858746$ 0.00858746 $ 0.00858746 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00109265$ 0.00109265 $ 0.00109265 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.98% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.98%

roule token (ROUL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00395525. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ROUL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00394294 και ενός υψηλού $ 0.00396507, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ROUL είναι $ 0.00858746, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00109265.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ROUL έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.09% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.98% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

roule token (ROUL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 286.07K$ 286.07K $ 286.07K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 395.53K$ 395.53K $ 395.53K Προμήθεια Κυκλοφορίας 72.33M 72.33M 72.33M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του roule token είναι $ 286.07K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ROUL είναι 72.33M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 395.53K