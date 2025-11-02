Robotexon (ROX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00401348 $ 0.00401348 $ 0.00401348 Κατώτ. 24H $ 0.00426298 $ 0.00426298 $ 0.00426298 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00401348$ 0.00401348 $ 0.00401348 Υψηλ. 24H $ 0.00426298$ 0.00426298 $ 0.00426298 Υψηλή συνέχεια $ 0.03880303$ 0.03880303 $ 0.03880303 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00291126$ 0.00291126 $ 0.00291126 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.14% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.55% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.45%

Robotexon (ROX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00411799. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ROX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00401348 και ενός υψηλού $ 0.00426298, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ROX είναι $ 0.03880303, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00291126.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ROX έχει αλλάξει κατά -0.14% την τελευταία ώρα, -2.55% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Robotexon (ROX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 288.26K$ 288.26K $ 288.26K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 411.80K$ 411.80K $ 411.80K Προμήθεια Κυκλοφορίας 70.00M 70.00M 70.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Robotexon είναι $ 288.26K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ROX είναι 70.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 411.80K