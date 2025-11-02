Ref Finance (REF) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.091444 Υψηλ. 24H $ 0.095815 Υψηλή συνέχεια $ 10.64 Χαμηλότερη τιμή $ 0.04128611 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.40% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.10%

Ref Finance (REF) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.093432. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές REF μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.091444 και ενός υψηλού $ 0.095815, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του REF είναι $ 10.64, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.04128611.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το REF έχει αλλάξει κατά -1.40% την τελευταία ώρα, -0.90% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ref Finance (REF) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.97M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.34M Προμήθεια Κυκλοφορίας 95.97M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ref Finance είναι $ 8.97M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του REF είναι 95.97M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.34M