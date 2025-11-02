Qubit (QBIT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00412806 $ 0.00412806 $ 0.00412806 Κατώτ. 24H $ 0.00441583 $ 0.00441583 $ 0.00441583 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00412806$ 0.00412806 $ 0.00412806 Υψηλ. 24H $ 0.00441583$ 0.00441583 $ 0.00441583 Υψηλή συνέχεια $ 0.01578659$ 0.01578659 $ 0.01578659 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00189874$ 0.00189874 $ 0.00189874 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.37% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.93% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.77%

Qubit (QBIT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00412821. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές QBIT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00412806 και ενός υψηλού $ 0.00441583, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του QBIT είναι $ 0.01578659, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00189874.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το QBIT έχει αλλάξει κατά -0.37% την τελευταία ώρα, -3.93% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Qubit (QBIT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Qubit είναι $ 4.14M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του QBIT είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.14M