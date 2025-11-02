Puffverse (PFVS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00303093 $ 0.00303093 $ 0.00303093 Κατώτ. 24H $ 0.00320972 $ 0.00320972 $ 0.00320972 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00303093$ 0.00303093 $ 0.00303093 Υψηλ. 24H $ 0.00320972$ 0.00320972 $ 0.00320972 Υψηλή συνέχεια $ 0.086767$ 0.086767 $ 0.086767 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00256608$ 0.00256608 $ 0.00256608 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.03%

Puffverse (PFVS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00311848. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PFVS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00303093 και ενός υψηλού $ 0.00320972, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PFVS είναι $ 0.086767, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00256608.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PFVS έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -2.77% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.03% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Puffverse (PFVS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 363.67K$ 363.67K $ 363.67K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M Προμήθεια Κυκλοφορίας 116.62M 116.62M 116.62M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Puffverse είναι $ 363.67K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PFVS είναι 116.62M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.12M