Project 89 (PROJECT89) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00417941 Υψηλ. 24H $ 0.00486506 Υψηλή συνέχεια $ 0.00642953 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00245933 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.29% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -10.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.17%

Project 89 (PROJECT89) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00417744. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PROJECT89 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00417941 και ενός υψηλού $ 0.00486506, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PROJECT89 είναι $ 0.00642953, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00245933.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PROJECT89 έχει αλλάξει κατά -1.29% την τελευταία ώρα, -10.38% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Project 89 (PROJECT89) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.77M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.77M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.37B Συνολικός Όγκος 1,374,832,674.548392

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Project 89 είναι $ 5.77M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PROJECT89 είναι 1.37B, με συνολική προσφορά 1374832674.548392. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.77M