poom (POOM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001558 $ 0.00001558 $ 0.00001558 Κατώτ. 24H $ 0.00001608 $ 0.00001608 $ 0.00001608 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001558$ 0.00001558 $ 0.00001558 Υψηλ. 24H $ 0.00001608$ 0.00001608 $ 0.00001608 Υψηλή συνέχεια $ 0.0003687$ 0.0003687 $ 0.0003687 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001558$ 0.00001558 $ 0.00001558 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.99%

poom (POOM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001567. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές POOM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001558 και ενός υψηλού $ 0.00001608, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του POOM είναι $ 0.0003687, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001558.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το POOM έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -2.30% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

poom (POOM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.95K$ 11.95K $ 11.95K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.95K$ 11.95K $ 11.95K Προμήθεια Κυκλοφορίας 763.03M 763.03M 763.03M Συνολικός Όγκος 763,028,778.598796 763,028,778.598796 763,028,778.598796

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του poom είναι $ 11.95K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του POOM είναι 763.03M, με συνολική προσφορά 763028778.598796. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.95K