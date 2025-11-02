Plan Bee (PLANB) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.72%

Plan Bee (PLANB) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PLANB μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PLANB είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PLANB έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.50% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Plan Bee (PLANB) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 91.62K$ 91.62K $ 91.62K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 91.62K$ 91.62K $ 91.62K Προμήθεια Κυκλοφορίας 990.20M 990.20M 990.20M Συνολικός Όγκος 990,197,555.5912089 990,197,555.5912089 990,197,555.5912089

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Plan Bee είναι $ 91.62K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PLANB είναι 990.20M, με συνολική προσφορά 990197555.5912089. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 91.62K