Photon (PHOTON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.31876 $ 0.31876 $ 0.31876 Κατώτ. 24H $ 0.379226 $ 0.379226 $ 0.379226 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.31876$ 0.31876 $ 0.31876 Υψηλ. 24H $ 0.379226$ 0.379226 $ 0.379226 Υψηλή συνέχεια $ 0.679355$ 0.679355 $ 0.679355 Χαμηλότερη τιμή $ 0.03011794$ 0.03011794 $ 0.03011794 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -3.25% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.07%

Photon (PHOTON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.337921. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PHOTON μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.31876 και ενός υψηλού $ 0.379226, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PHOTON είναι $ 0.679355, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.03011794.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PHOTON έχει αλλάξει κατά -3.25% την τελευταία ώρα, -2.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Photon (PHOTON) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 605.44K$ 605.44K $ 605.44K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.79M 1.79M 1.79M Συνολικός Όγκος 8,967,492.0 8,967,492.0 8,967,492.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Photon είναι $ 605.44K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PHOTON είναι 1.79M, με συνολική προσφορά 8967492.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.03M