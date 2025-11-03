Peengu (PEENGU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00004494 $ 0.00004494 $ 0.00004494 Κατώτ. 24H $ 0.00004553 $ 0.00004553 $ 0.00004553 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00004494$ 0.00004494 $ 0.00004494 Υψηλ. 24H $ 0.00004553$ 0.00004553 $ 0.00004553 Υψηλή συνέχεια $ 0.00014284$ 0.00014284 $ 0.00014284 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003484$ 0.00003484 $ 0.00003484 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.24% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.71%

Peengu (PEENGU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00004521. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PEENGU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00004494 και ενός υψηλού $ 0.00004553, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PEENGU είναι $ 0.00014284, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003484.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PEENGU έχει αλλάξει κατά +0.24% την τελευταία ώρα, -0.06% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Peengu (PEENGU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 44.57K$ 44.57K $ 44.57K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 44.57K$ 44.57K $ 44.57K Προμήθεια Κυκλοφορίας 985.87M 985.87M 985.87M Συνολικός Όγκος 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Peengu είναι $ 44.57K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PEENGU είναι 985.87M, με συνολική προσφορά 985868910.9955742. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 44.57K