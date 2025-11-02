Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 353.83$ 353.83 $ 353.83 Χαμηλότερη τιμή $ 338.32$ 338.32 $ 338.32 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $350.24. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRSR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRSR είναι $ 353.83, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 338.32.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRSR έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.86K 2.86K 2.86K Συνολικός Όγκος 2,857.14285714286 2,857.14285714286 2,857.14285714286

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Paimon Cursor SPV Token είναι $ 1.00M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRSR είναι 2.86K, με συνολική προσφορά 2857.14285714286. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.00M