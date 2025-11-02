ORCIB (PALMO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.02274745 $ 0.02274745 $ 0.02274745 Κατώτ. 24H $ 0.02338099 $ 0.02338099 $ 0.02338099 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.02274745$ 0.02274745 $ 0.02274745 Υψηλ. 24H $ 0.02338099$ 0.02338099 $ 0.02338099 Υψηλή συνέχεια $ 0.043821$ 0.043821 $ 0.043821 Χαμηλότερη τιμή $ 0.02198746$ 0.02198746 $ 0.02198746 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.99% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.42% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.48% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.48%

ORCIB (PALMO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02280774. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PALMO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02274745 και ενός υψηλού $ 0.02338099, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PALMO είναι $ 0.043821, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.02198746.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PALMO έχει αλλάξει κατά -0.99% την τελευταία ώρα, -1.42% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.48% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ORCIB (PALMO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 57.58M$ 57.58M $ 57.58M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 71.09M$ 71.09M $ 71.09M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.53B 2.53B 2.53B Συνολικός Όγκος 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ORCIB είναι $ 57.58M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PALMO είναι 2.53B, με συνολική προσφορά 3124999957.442711. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 71.09M