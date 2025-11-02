Orcasm (ORCASM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00140093$ 0.00140093 $ 0.00140093 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.12% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.29%

Orcasm (ORCASM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ORCASM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ORCASM είναι $ 0.00140093, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ORCASM έχει αλλάξει κατά -0.12% την τελευταία ώρα, +1.77% τις τελευταίες 24 ώρες και -28.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Orcasm (ORCASM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 40.19K$ 40.19K $ 40.19K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 40.19K$ 40.19K $ 40.19K Προμήθεια Κυκλοφορίας 831.69M 831.69M 831.69M Συνολικός Όγκος 831,694,710.0732028 831,694,710.0732028 831,694,710.0732028

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Orcasm είναι $ 40.19K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ORCASM είναι 831.69M, με συνολική προσφορά 831694710.0732028. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 40.19K