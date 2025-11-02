Nyla AI (NYLA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00251268 $ 0.00251268 $ 0.00251268 Κατώτ. 24H $ 0.00304023 $ 0.00304023 $ 0.00304023 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00251268$ 0.00251268 $ 0.00251268 Υψηλ. 24H $ 0.00304023$ 0.00304023 $ 0.00304023 Υψηλή συνέχεια $ 0.00976394$ 0.00976394 $ 0.00976394 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00131479$ 0.00131479 $ 0.00131479 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.67% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +29.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +29.32%

Nyla AI (NYLA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00302733. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NYLA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00251268 και ενός υψηλού $ 0.00304023, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NYLA είναι $ 0.00976394, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00131479.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NYLA έχει αλλάξει κατά +1.67% την τελευταία ώρα, +1.99% τις τελευταίες 24 ώρες και +29.32% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nyla AI (NYLA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.99M 999.99M 999.99M Συνολικός Όγκος 999,986,790.43 999,986,790.43 999,986,790.43

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nyla AI είναι $ 3.03M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NYLA είναι 999.99M, με συνολική προσφορά 999986790.43. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.03M