Norm (NORM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000862 $ 0.00000862 $ 0.00000862 Κατώτ. 24H $ 0.00001811 $ 0.00001811 $ 0.00001811 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000862$ 0.00000862 $ 0.00000862 Υψηλ. 24H $ 0.00001811$ 0.00001811 $ 0.00001811 Υψηλή συνέχεια $ 0.00002692$ 0.00002692 $ 0.00002692 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000111$ 0.00000111 $ 0.00000111 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.30% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -12.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.71%

Norm (NORM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001149. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NORM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000862 και ενός υψηλού $ 0.00001811, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NORM είναι $ 0.00002692, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000111.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NORM έχει αλλάξει κατά +0.30% την τελευταία ώρα, -12.44% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Norm (NORM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 114.77K$ 114.77K $ 114.77K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 114.77K$ 114.77K $ 114.77K Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00B 10.00B 10.00B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Norm είναι $ 114.77K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NORM είναι 10.00B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 114.77K