NEEDL (NEEDL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001845 $ 0.00001845 $ 0.00001845 Κατώτ. 24H $ 0.00001878 $ 0.00001878 $ 0.00001878 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001845$ 0.00001845 $ 0.00001845 Υψηλ. 24H $ 0.00001878$ 0.00001878 $ 0.00001878 Υψηλή συνέχεια $ 0.0001015$ 0.0001015 $ 0.0001015 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001845$ 0.00001845 $ 0.00001845 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.07%

NEEDL (NEEDL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001878. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NEEDL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001845 και ενός υψηλού $ 0.00001878, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NEEDL είναι $ 0.0001015, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001845.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NEEDL έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +1.64% τις τελευταίες 24 ώρες και -24.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

NEEDL (NEEDL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,999,999.979412 999,999,999.979412 999,999,999.979412

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του NEEDL είναι $ 18.78K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NEEDL είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999999999.979412. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 18.78K