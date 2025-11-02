Moonsama (SAMA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00238332 Υψηλ. 24H $ 0.0028531 Υψηλή συνέχεια $ 0.072871 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00182697 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.09% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.41% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -30.15%

Moonsama (SAMA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00274272. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SAMA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00238332 και ενός υψηλού $ 0.0028531, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SAMA είναι $ 0.072871, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00182697.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SAMA έχει αλλάξει κατά +0.09% την τελευταία ώρα, -2.41% τις τελευταίες 24 ώρες και -30.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Moonsama (SAMA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.04M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.73M Προμήθεια Κυκλοφορίας 745.50M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Moonsama είναι $ 2.04M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SAMA είναι 745.50M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.73M