Modulr (EMDR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 6.36 $ 6.36 $ 6.36 Κατώτ. 24H $ 7.48 $ 7.48 $ 7.48 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 6.36$ 6.36 $ 6.36 Υψηλ. 24H $ 7.48$ 7.48 $ 7.48 Υψηλή συνέχεια $ 80.59$ 80.59 $ 80.59 Χαμηλότερη τιμή $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.81% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -29.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -29.72%

Modulr (EMDR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $6.87. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EMDR μεταξύ ενός χαμηλού $ 6.36 και ενός υψηλού $ 7.48, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EMDR είναι $ 80.59, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 3.24.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EMDR έχει αλλάξει κατά -0.17% την τελευταία ώρα, -0.81% τις τελευταίες 24 ώρες και -29.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Modulr (EMDR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.87M$ 6.87M $ 6.87M Προμήθεια Κυκλοφορίας 715.50K 715.50K 715.50K Συνολικός Όγκος 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Modulr είναι $ 4.92M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EMDR είναι 715.50K, με συνολική προσφορά 1000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.87M