MITCH (IDRAWLINE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.03880398$ 0.03880398 $ 0.03880398 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.64% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.19%

MITCH (IDRAWLINE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές IDRAWLINE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του IDRAWLINE είναι $ 0.03880398, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το IDRAWLINE έχει αλλάξει κατά +2.64% την τελευταία ώρα, +1.54% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.19% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MITCH (IDRAWLINE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 684.59K$ 684.59K $ 684.59K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 684.59K$ 684.59K $ 684.59K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,999,922.888952 999,999,922.888952 999,999,922.888952

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MITCH είναι $ 684.59K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του IDRAWLINE είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999999922.888952. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 684.59K