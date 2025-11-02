Mint Blockchain (MINT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00256272 $ 0.00256272 $ 0.00256272 Κατώτ. 24H $ 0.00294903 $ 0.00294903 $ 0.00294903 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00256272$ 0.00256272 $ 0.00256272 Υψηλ. 24H $ 0.00294903$ 0.00294903 $ 0.00294903 Υψηλή συνέχεια $ 0.079854$ 0.079854 $ 0.079854 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00144984$ 0.00144984 $ 0.00144984 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.20% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +28.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +28.02%

Mint Blockchain (MINT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00270191. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MINT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00256272 και ενός υψηλού $ 0.00294903, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MINT είναι $ 0.079854, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00144984.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MINT έχει αλλάξει κατά +1.20% την τελευταία ώρα, +2.85% τις τελευταίες 24 ώρες και +28.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mint Blockchain (MINT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 528.89K$ 528.89K $ 528.89K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Προμήθεια Κυκλοφορίας 195.95M 195.95M 195.95M Συνολικός Όγκος 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mint Blockchain είναι $ 528.89K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MINT είναι 195.95M, με συνολική προσφορά 999999999.5153956. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.70M