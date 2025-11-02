mindshare (MINDSHARE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00243364$ 0.00243364 $ 0.00243364 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.33% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.75% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -37.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -37.54%

mindshare (MINDSHARE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MINDSHARE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MINDSHARE είναι $ 0.00243364, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MINDSHARE έχει αλλάξει κατά -0.33% την τελευταία ώρα, +0.75% τις τελευταίες 24 ώρες και -37.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

mindshare (MINDSHARE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 420.75K$ 420.75K $ 420.75K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 420.75K$ 420.75K $ 420.75K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.95M 999.95M 999.95M Συνολικός Όγκος 999,949,315.206204 999,949,315.206204 999,949,315.206204

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του mindshare είναι $ 420.75K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MINDSHARE είναι 999.95M, με συνολική προσφορά 999949315.206204. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 420.75K