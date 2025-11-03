microcap gem (MCG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00002873 $ 0.00002873 $ 0.00002873 Κατώτ. 24H $ 0.00003243 $ 0.00003243 $ 0.00003243 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00002873$ 0.00002873 $ 0.00002873 Υψηλ. 24H $ 0.00003243$ 0.00003243 $ 0.00003243 Υψηλή συνέχεια $ 0.00016139$ 0.00016139 $ 0.00016139 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001498$ 0.00001498 $ 0.00001498 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +12.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +34.52% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +34.52%

microcap gem (MCG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003243. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MCG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002873 και ενός υψηλού $ 0.00003243, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MCG είναι $ 0.00016139, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001498.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MCG έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, +12.86% τις τελευταίες 24 ώρες και +34.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

microcap gem (MCG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 32.41K$ 32.41K $ 32.41K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 32.41K$ 32.41K $ 32.41K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.63M 999.63M 999.63M Συνολικός Όγκος 999,626,353.668711 999,626,353.668711 999,626,353.668711

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του microcap gem είναι $ 32.41K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MCG είναι 999.63M, με συνολική προσφορά 999626353.668711. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 32.41K