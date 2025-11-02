Meter Stable (MTR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.502027 $ 0.502027 $ 0.502027 Κατώτ. 24H $ 0.508021 $ 0.508021 $ 0.508021 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.502027$ 0.502027 $ 0.502027 Υψηλ. 24H $ 0.508021$ 0.508021 $ 0.508021 Υψηλή συνέχεια $ 32.69$ 32.69 $ 32.69 Χαμηλότερη τιμή $ 0.181504$ 0.181504 $ 0.181504 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.34% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.37%

Meter Stable (MTR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.50616. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MTR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.502027 και ενός υψηλού $ 0.508021, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MTR είναι $ 32.69, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.181504.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MTR έχει αλλάξει κατά +0.34% την τελευταία ώρα, -0.29% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.37% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Meter Stable (MTR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 198.27K$ 198.27K $ 198.27K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 198.27K$ 198.27K $ 198.27K Προμήθεια Κυκλοφορίας 391.72K 391.72K 391.72K Συνολικός Όγκος 391,721.0 391,721.0 391,721.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Meter Stable είναι $ 198.27K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MTR είναι 391.72K, με συνολική προσφορά 391721.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 198.27K