MEMEXSOL (MEMEXSOL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00003795 $ 0.00003795 $ 0.00003795 Κατώτ. 24H $ 0.00003908 $ 0.00003908 $ 0.00003908 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00003795$ 0.00003795 $ 0.00003795 Υψηλ. 24H $ 0.00003908$ 0.00003908 $ 0.00003908 Υψηλή συνέχεια $ 0.00008816$ 0.00008816 $ 0.00008816 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002231$ 0.00002231 $ 0.00002231 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.23%

MEMEXSOL (MEMEXSOL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003839. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEMEXSOL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00003795 και ενός υψηλού $ 0.00003908, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEMEXSOL είναι $ 0.00008816, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002231.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEMEXSOL έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, +1.14% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.23% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MEMEXSOL (MEMEXSOL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 38.39K$ 38.39K $ 38.39K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 38.39K$ 38.39K $ 38.39K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,999,999.46 999,999,999.46 999,999,999.46

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MEMEXSOL είναι $ 38.39K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEMEXSOL είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999999999.46. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 38.39K