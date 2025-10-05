MEMECYCLE (MEMECYCLE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00005918$ 0.00005918 $ 0.00005918 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000092$ 0.0000092 $ 0.0000092 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +16.93% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +16.93%

MEMECYCLE (MEMECYCLE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001104. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEMECYCLE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEMECYCLE είναι $ 0.00005918, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000092.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEMECYCLE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +16.93% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MEMECYCLE (MEMECYCLE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.03K$ 11.03K $ 11.03K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.03K$ 11.03K $ 11.03K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.82M 998.82M 998.82M Συνολικός Όγκος 998,817,194.741951 998,817,194.741951 998,817,194.741951

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MEMECYCLE είναι $ 11.03K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEMECYCLE είναι 998.82M, με συνολική προσφορά 998817194.741951. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.03K