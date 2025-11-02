MEMDEX100 (MEMDEX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00185035 $ 0.00185035 $ 0.00185035 Κατώτ. 24H $ 0.00201877 $ 0.00201877 $ 0.00201877 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00185035$ 0.00185035 $ 0.00185035 Υψηλ. 24H $ 0.00201877$ 0.00201877 $ 0.00201877 Υψηλή συνέχεια $ 0.090549$ 0.090549 $ 0.090549 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.29% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.17%

MEMDEX100 (MEMDEX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00185221. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEMDEX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00185035 και ενός υψηλού $ 0.00201877, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEMDEX είναι $ 0.090549, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEMDEX έχει αλλάξει κατά -0.29% την τελευταία ώρα, -6.96% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MEMDEX100 (MEMDEX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Προμήθεια Κυκλοφορίας 988.82M 988.82M 988.82M Συνολικός Όγκος 988,819,080.7895592 988,819,080.7895592 988,819,080.7895592

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MEMDEX100 είναι $ 1.83M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEMDEX είναι 988.82M, με συνολική προσφορά 988819080.7895592. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.83M